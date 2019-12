O Liverpool venceu o Flamengo por 1-0 na final do Mundial de Clubes. As duas equipas terminaram empatadas a zero no final dos 90 minutos e o jogo seguiu para o prolongamento.

Roberto Firmino, avançado brasileiro do Liverpool, marcou o golo que deu a vitória à equipa inglesa, na primeira parte do tempo completementar.

Com este resultado Jurgen Klopp conquistou os títulos da Liga dos Campeões, da Super Taça Europeia e do Mundial de Clubes com o Liverpool.