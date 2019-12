Sporting vence Portimonense e passa à final four da Taça da Liga

O Sporting venceu este sábado o Portimonense, por 2-4, num jogo a contar para a Taça da Liga. A equipa de Portimão abriu o marcador aos 16 minutos, com um penálti marcado por Jackson Martínez, e ganhou ainda mais margem com um autogolo de Mathieu, aos 31 minutos. Os leões responderam aos 37 minutos, com um golo de Luciano Vietto.

Já na segunda parte, Camacho marcou aos 77 minutos, Gonzalo Plata aos 84 e Luiz Phellype resolveu o jogo nos minutos finais, com a equipa a jogar apenas com dez jogadores, depois da expulsão de Bolasie aos 45 minutos.

Com este resultado, o Sporting passa à final four da Taça da Liga.