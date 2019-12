Sporting assegura que inscreveu dois jogadores formados localmente

O Sporting assegurou este sábado, em comunicado, que inscreveu na ficha de jogo para o embate com o Portimonense para a Taça da Liga de futebol dois jogadores formados localmente.

"Em face das notícias publicadas e da intenção revelada pelo Portimonense de protestar o jogo, o Sporting esclarece que, de acordo com os regulamentos, inscreveu na sua ficha de jogo dois jogadores formados localmente e, como tal, qualificados, quer na plataforma da Liga, quer na plataforma da FPF, e cuja inscrição na ficha de jogo foi validada previamente ao início de jogo", pode ler-se na nota divulgada pelos 'leões'.

O Sporting venceu hoje o Portimonense por 4-2, em Portimão, em jogo da terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, resultado que permitiu aos lisboetas vencerem o grupo e assegurarem a presença na 'final four' da prova, da qual são os bicampeões em título.

A nota 'leonina' esclarece ainda que "a inscrição dos jogadores em causa também já havia sido validada anteriormente, na mesma competição, pelas entidades organizadoras".