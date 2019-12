Carlo Ancelotti já foi apresentado como novo treinador do Everton. O treinador italiano assinou contrato por quatro épocas e meia com o clube inglês e sucede ao português Marco Silva.

Carlo Ancelotti, de 60 anos, chega a Inglaterra depois de ter sido demitido do comando técnico do Nápoles, clube onde esteve ano e meio. O técnico conta com três Ligas dos Campeões no currículo e esta é a segunda passagem por terras inglesas, onde já treinou o Chelsea.