Consegue descobrir onde está a bola nesta jogada?

Um jogo de futebol amerciano, que marcou a final da 5ª divisão A, entre as equipas do Denton Ryan Raiders e do Shadow Creek Sharks, do campeonato de escolas secundárias dos Estados Unidos, ficou marcado por uma combinação entre os jogadores da equipa do Denton que terminou num 'touchdown' de 80 metros, e deixou os jogadores da equipa contrária e os telespectadores sem saber onde estava a bola.

Veja o vídeo:

O encontro terminou com a vitória da equipa de Shadow Creek por 28-22 e a conquista do título.