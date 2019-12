Fernando Gomes pede responsabilidade aos jogadores do FC Porto

O presidente do Varzim diz que acredita na passagem às meias-finais da Taça de Portugal, apesar do favoritismo do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Fernando Gomes diz que os dragões têm de ser responsáveis para conseguirem vencer a prova.

Clubes já conhecem o adversário na Taça de Portugal (Confira aqui o que ditou o sorteio)