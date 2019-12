Fernando Madureira sonha jogar no Estádio do Dragão

Fernando Madureira diz que não foi o sorteio que desejava e que quer cumprir o sonho de criança e jogar no Estádio do Dragão nas meias-finais da Taça de Portugal. Já o representante do Académico de Viseu elogia o Canelas 2010.



Clubes já conhecem o adversário na Taça de Portugal (Confira aqui o que ditou o sorteio)