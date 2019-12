Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos

Jesualdo Ferreira está perto de assinar pelo Santos, no Brasil, de acordo com o filho do técnico português, que revelou a informação nas redes sociais.

A imprensa brasileira avança também que o treinador já terá tudo acertado com o Santos. O contrato será válido para o ano de 2020.

Jesualdo Ferreira, de 73 anos, está sem clube há um ano e meio, depois de ter deixado o Al-Sadd, do Qatar.