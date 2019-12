O jogador do Sporting Luís Neto falou sobre a lesão que sofreu no jogo com o Moreirense este mês, numa entrevista à Sporting TV, onde disse estar otimista quanto a uma rápida recuperação.

O defesa central teve que ser substituído no jogo diante do Moreirense, após um lance em que chocou com o guarda-redes Luís Maximiano, que se seguiu de um internamento hospitalar por ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado.