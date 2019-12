Zinedine Zidane não se mostrou preocupado no final do encontro do Real Madrid frente à equipa do Athletic Bilbau, que terminou sem golos.

A equipa espanhola empatou os últimos três jogos do campeonato, no entanto o treinador francês está "muito contente com a evolução da equipa".

O Real segue em segundo lugar na tabela com 37 pontos, atrás do Barcelona que tem 39.