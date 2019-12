Mulher de Michael Schumacher deixa mensagem de esperança

Corina Shumacher, mulher do antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, campeão mundial por sete ocasiões, deixou uma mensagem enigmática acerca do estado de saúde do ex-automobilista.

"Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas".

Michael Schumacher sofreu um acidente quando fazia esqui nos Alpes franceses, a 29 dezembro de 2013, e desde essa altura que a família do ex-piloto da Ferrari mantém em segredo o seu estado de saúde.

De acordo com o site do jornal britânico Mirror, esta mensagem foi enviada aos fãs, que irão lançar um museu virtual do alemão, intitulado de "keepfighting", com o mesmo nome da fundação crida pela família de Shumacher, onde serão expostos os grandes feitos do antigo piloto alemão.