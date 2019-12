Rui Águas vai reforçar a equipa técnina do Santos e juntar-se a Jesualdo Ferreira no comando. Os dois treinadores vão reencontrar-se depois de terem trabalhado juntos no SC de Braga entre 2003 e 2006.

Rui Águas deixou o comando técnico da seleção de Cabo Verde, onde estava desde 2018.

O Santos, que terá pela primeira vez na sua história um treinador português, assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2020 com Jesualdo Ferreira.