Bruno Fernandes: "Há muita gente com interesse em abater-me"

Na segunda parte da entrevista de Bruno Fernades ao jornal Record, o jogador do Sporting deixou duras críticas à Liga de Clubes.

O capitão estranha que as imagens de videovigilância do estádio do Bessa, onde surge a dar um pontapé a uma porta tinham sido divulgadas e a Liga se tenha mantido em silêncio.

Na sequência deste episódio, Bruno Fernandes afirma que há muita gente com interesse em "abatê-lo" esta temporada, visto que acabou por ser expulso e suspenso por um jogo.

Bruno não garante a continuidade no Sporting

Ainda na entrevista diário desportivo Record, o capitão leonino abordou o tema da renovação de contrato, mas não deixou certeza sobre a continuidade no clube.

"Todos os jogos são tudo ou nada"

Questionado sobre a atual situação do Sporting, o jogador lembrou que todos os jogos têm de ser olhados como um "tudo ou nada", dado que a equipa de Alvalade está a mais de dez pontos do líder Benfica. Disse ainda que a ambição continua a ser vencer o campeonato português.