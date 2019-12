Paulo Rodrigues desafia presidente do Vitória a apresentar provas das agressões

Paulo Rodrigues, empresário acusado de ter agredido o presidente do Vitória de Setúbal na tarde de quinta-feira, desafia, numa nota enviada à agência Lusa, Vítor Hugo Valente a apresentar queixa na polícia.

"O senhor Vítor Hugo Valente que apresente queixa na polícia, com as suas testemunhas e provas, e eu lá estarei para me defender. É em tribunal que se prova tudo", lê-se no documento.