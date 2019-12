David Moyes regressa ao comando técnico do West Ham

O escocês David Moyes, ex-técnico do Manchester United, foi hoje nomeado treinador do West Ham, sucedendo ao chileno Manuel Pellegrini, anunciou o clube londrino da Primeira Liga inglesa de futebol.

David Moyes, de 56 anos, vai comandar os 'hammers' pela segunda vez, depois de uma primeira passagem em 2017/18, entre novembro de 2017 e junho de 2018.

"É fabuloso estar de regresso. Estou muito satisfeito por voltar ao West Ham, mas o mais importante é ver o que posso dar ao clube. Penso que o clube tem agora melhores jogadores do que na minha primeira passagem", disse Moyes.

O escocês, que estava sem clube, terá com missão manter o clube de Londres na Primeira Liga inglesa.

Moyes sucede a Pellegrini, despedido no sábado, horas depois da derrota caseira com o Leicester, por 2-1, em encontro da 20.ª jornada da Primeira Liga inglesa de futebol.

"É com grande deceção que tomamos esta decisão. Manuel (Pellegrini) é um cavalheiro e foi um prazer trabalhar com alguém da sua envergadura", escreveu o presidente do West Ham, David Sullivan, no comunicado da rescisão com o técnico.

Manuel Pellegrini, ex-treinador do River Plate, do Real Madrid e do Manchester City, que levou ao título em 2014, foi o sexto treinador a 'cair' na edição 2019/20 da 'Premier League, sendo que comandava os 'hamers' desde 2018.

As ambições do clube para a presente temporada apontavam para o 'top 6', mas, volvidas 20 rondas, o West Ham, que tem um jogo em atraso, segue no 17.º lugar, com 19 pontos, sendo a primeira equipa acima da 'linha de água'.