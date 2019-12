Sérgio Conceição garante que só houve momentos de tensão com o treinador do Belenenses SAD

Sérgio Conceição nega qualquer agressão ao treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro. Numa entrevista ao Canal 11, o treinador do Futebol Clube do Porto falou pela primeira vez sobre o caso do túnel do Jamor e garantiu que houve apenas alguns momentos de tensão.