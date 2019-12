O primeiro-ministro, António Costa, utilizou o Twitter para felicitar os portugueses galardoados na cerimónia dos Globe Soccer Awards que decorreu no Dubai.

Na publicação, António Costa referiu que estes galardões demonstram "novamente a qualidade dos nossos talentos a nivel internacional."

O Primeiro-Ministro não se esqueceu do SL Benfica, que também foi premiado com a distinção da Melhor Academia do Ano, juntamente com o Ajax.