Benfica empresta Conti aos mexicanos do Atlas FC

O jogador do Benfica Germán Conti vai jogar no Atlas do México, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo clube mexicano.

O defesa argentino de 25 anos não fez qualquer partida esta época pelo Benfica, isto depois de ter alinhado apenas em 10 jogos na época passada.

Os contornos do negócio não são ainda oficiais, mas segundo o jornal O Jogo, o Benfica vai receber 500 mil euros pelo empréstimo. O clube da Luz pode vir ainda a receber cinco milhões de euros caso o emblema mexicano avance para a contratação definitiva de Conti.