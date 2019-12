Cristiano Ronaldo esteve no Dubai no decorrer do tempo de paragem do campeonato italiano e passou algum tempo no ginásio com o tenista Novak Djokovic.

Ficou gravado um vídeo, que se tornou viral, em que Ronaldo ensina a melhor técnica de salto a Djokovic.

Na chegáda à Áustrália, onde vai jogar o primeiro grand slam do ano, o sérvio não poupou nos elogios ao futebolista português, referindo que "foi impressionante ver a sua ética de trabalho".