O FC Porto prepara o clássico com o Sporting na máxima força. Sérgio Conceição tem todos os jogadores disponíveis para o primeiro jogo de 2020 em Alvalade.

Esta segunda-feira é dia de folga para a equipa portista que regressa esta terça-feira ao trabalho. O FC Porto está na segunda posição do campeoanto, a 4 pontos do Benfica e com 9 de avanço sobre o Sporting.

Os bilhetes para os adeptos do FC Porto que querem assistir ao clássico já estão esgotados.