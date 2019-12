Haaland assina pelo Borussia de Dortmund até 2024

O jovem Norueguês, Erling Haaland, foi este domingo anunciado como reforço do Borussia Dortmund até 2024.

O clube alemão bateu a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros que o ligava ao Salzburgo. O valor das comissões pagas na transferência não foi, no entanto, revelado.

Com 28 golos apontados em 22 jogos para todas as competições ao serviço do Salzburgo. Só na Champions foram 8 os tentos apontados.

Aos 19 anos, o jovem norueguês estava a ser cobiçado por vários dos clubes grandes da Europa, como o Manchester United ou a Juventus.

Haaland vai juntar-se à equipa Dortmund no próximo dia 3 de janeiro. Vai jogar com o português Raphael Guerreiro.