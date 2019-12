Lewis Hamilton, seis vezes campeão do mundo de Formula 1, não foi incluído na lista de 1100 pessoas que serão distinguidas pela família real britânica, como avança a edição de hoje do jornal Record.

O piloto não vai assim receber o Knight Bachelor, um sistema honras que premeia as figuras britânicas de acordo com as conquistas de 2019.

Em 2008, depois de vencer o primeiro mundial, o piloto foi condecorado com a Ordem do Império Britâncio.