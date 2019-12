Jorge Jesus juntou em Belém o que o futebol separa durante o resto do ano

Jorge Jesus foi esta segunda-feira condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem do Infante D. Henrique.

Para além das conquistas pelo Flamengo, o treinador conseguiu unir o futebol português. No momento da condecoração, Jesus mostrou-se emocionado e disse que, na aventura pelo Brasil, sempre sentiu que estava a representar Portugal.

Durante a cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os feitos do treinador e realçou a próximidade entre Portugal e o Brasil.

A ORDEM DO INFANTE DOM HENRIQUE

De acordo com o site da Presidência da República, esta Ordem "destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".

Esta é uma honra geralmente concedida a chefes de Estado estrangeiros ou "a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção".