Klopp e Espírito Santo comentaram a atuação do VAR em jogo com lances polémicos

O jogo da 20ª jornada da Liga Inglesa entre o Liverpool e o Wolverhampton, que terminou com a vitória do Liverpool por 1-0, ficou marcado por decisões do VAR que tiveram influência no resultado final.

Depois do encontro, Jürgen Klopp admitiu que o jogo teve casos de difícil análise, enquanto que Nuno Espírito Sando não escondeu a sua insatisfação.

Com este resultado, o Liverpool continua na liderança do campeonato inglês com 55 pontos. O Wolverhampton segue em 7º com 30 pontos.