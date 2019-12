Lebron James chega aos 35 anos como melhor atleta da década

"The King", como é conhecido Lebron James, completa hoje 35 anos, e desta vez o aniversário é comemorado com o galardão de melhor atleta da década, distinção atribuída pela Associated Press.

O jogador de basquete mudou-se para a equipa dos Lakers, em Los Angeles, no ano passado, vindo de Cleveland, a sua cidade natal.

Agora com 35 anos e a cumprir a 17ª temporada como jogador profissional, Lebron James procura o seu 4º anel de campeão, depois o ter conquistado duas vez nos Miami Heat e uma em Cleveland.

O norte-americano superou a concorrência de Lionel Messi (Futebol), Tom Brady (Futebol Americano), Usain Bolt (Atletismo), Michael Phelps (Natação).

Com números recordes que fazem com que o comparem com Michael Jordan, "The King" entra em 2020 como o melhor da década.

A NBA fez uma complicação de algumas das melhores jogadas que marcaram os últimos dez anos de Lebron James.