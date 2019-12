Benfica anuncia acordo para contratar Weigl ao Dortmund

O Benfica anunciou esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter chegado a acordo para a contratação do médio Julian Weigl aos alemães do Borussia Dortmund.

Numa nota publicada no site oficial do clube, as "águias" explicam que o jogador alemão é "(...) aguardado em Lisboa nos primeiros dias do novo ano (...)" para "(...) se proceder à assinatura do contrato e respetiva oficialização do negócio".

Julian Weigl representa o Borussia Dortmund desde 2015. Em quatro épocas e meia, fez 171 jogos e marcou quatro golos ao serviço dos "aurinegros".

O médio de 24 anos já foi também, em cinco ocasiões, internacional pela seleção principal da Alemanha.