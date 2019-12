Sky Sports avança interesse do Manchester United em Gedson Fernandes

O Manchester United está interessado em contratar o jogador do Benfica, Gedson Fernandes. O jovem encarnado de 20 anos é um dos vários objetivos do clube na janela de transferências de janeiro.

A notícia foi avançada pela Sky Sports esta segunda-feira.

O médio encarnado não participou em nenhum dos últimos sete jogos do Benfica e não faz parte das principais escolhas do técnico Bruno Lage.

Representantes do jogador estiveram no Reino Unido a tentar intermediar um contrato de empréstimo com uma opção compra de cerca de 40 milhões de euros.