Vinte mil adeptos no primeiro treino do Benfica em 2020

O Benfica começou 2020 com um treino aberto aos adeptos. Rafa e André Almeida já recuperaram das lesões e trabalharam sem limitações no relvado do Estádio da Luz.

A equipa de Bruno Lage joga no sábado em Guimarães para o campeonato.