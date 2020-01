Benfica oficializa Julian Weigl, cláusula é de 100 milhões de euros

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação do médio alemão Julian Weigl ao Borussia Dortmund. As "águias" deram as boas-vindas ao reforço de inverno através das redes sociais:

Weigl, jogador de 24 anos, realizou exames médicos na manhã de hoje, depois do acordo entre os clubes e o jogador ter sido anunciado na terça-feira.

O Benfica contrata o internacional alemão por 20 milhões de euros, valor que faz de Weigl o segundo reforço mais caro da história das "águias", lugar que partilha com Raúl de Tomás.