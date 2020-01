Calum Chambers do Arsenal vai ficar até 9 meses fora dos relvados

O Arsenal informou esta quinta-feira que o seu futebolista Calum Chambers rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo contra o Chelsea, no domingo, e que só deverá regressar à competição dentro de seis a nove meses.

O clube londrino informou ainda que o central inglês, de 24 anos, foi sujeito a uma cirurgia bem-sucedida na manhã de quinta-feira e estimou que o seu processo de reabilitação deverá levar entre seis a nove meses.

A lesão de Calum ocorreu ao minuto 23 da partida da 20.ª jornada da Liga inglesa, frente ao Chelsea, no estádio Emirates, no último domingo, que terminou com a vitória dos 'blues' por 2-1.