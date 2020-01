João Amaral reforça Paços de Ferreira por empréstimo do Lech Poznan

O avançado João Amaral vai representar até ao final da temporada o Paços de Ferreira, da I Liga portuguesa de futebol, por empréstimo do Lech Poznan, confirmou esta quinta-feira o clube polaco na sua página oficial do Facebook.

No comunicado partilhado nas redes sociais do atual quinto classificado da principal liga polaca de futebol, João Amaral, de 28 anos, surge num vídeo a explicar o empréstimo com razões de natureza pessoal.

O futebolista natural de Vila Nova de Gaia, que em Portugal se notabilizou no Vitória de Setúbal, acabando mesmo por ser contratado pelo Benfica, por quem nunca jogou oficialmente, regressa a Portugal após época e meia a representar o Lech Poznan.

O avançado luso participou esta temporada em 17 jogos pelo Lech Poznan, tendo marcado três golos, depois de em 2018/19 ter chegado à dezena de golos em 30 presenças na principal equipa polaca.

João Amaral é o terceiro reforço de 'inverno' do Paços de Ferreira, que já garantiu, também até ao final da temporada, o médio Stephen Eustáquio, por empréstimo do Cruz Azul, do México, e o extremo Adriano Castanheira, contratado ao Sporting da Covilhã, da II Liga, num contrato válido por duas épocas e meia.