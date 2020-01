Juventus empresta guarda-redes Mattia Perin ao Génova

O guarda-redes italiano Mattia Perin, que esteve muito próximo de assinar pelo Benfica, vai regressar ao Génova, por empréstimo da Juventus até ao final da época.

"Instinto, talento e capacidade de estar pronto na hora certa: pela contribuição que deu, agradecemos a Mattia e desejamos-lhe tudo de bom para a continuação de sua carreira", resumiu a Juventus.

O atleta de 27 anos regressa assim ao clube que representou de 2010 a 2018, incluindo, nesse percurso, empréstimos a Padova e Pescara, antes de em 2018 ingressar na Juventus.

No início desta época, o Benfica esteve para contratar o guarda-redes, contudo Perin não passou nos testes médicos, regressando a Turim, onde não conseguiu ombrear com o polaco Szczesny e o veterano Buffon.

Ao serviço da Juventus, foi campeão na época passada, tendo ainda conquistado a Supertaça de 2018.

Perin é internacional por Itália em todos os escalões a partir dos sub-17.

A chegada de Perin visa ajudar o Génova a sair do último lugar, com 11 pontos em 17 jogos, estando a quatro pontos do 17.º posto, que garante a manutenção.