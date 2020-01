A Juventus voltou esta quinta-feira aos treinos depois da pausa de Natal. A equipa de Cristiano Ronaldo perdeu por 3-1 no último encontro do ano com a Lazio e consequentemente perdeu a Supertaça de Itália.

Nas redes sociais, a equipa fez questão de mostrar que o capitão da seleção portuguesa está em forma.

O próximo jogo da Juventus é na segunda-feira frente ao Cagliari para o campeonato italiano.