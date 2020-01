Associação de Futebol do Gana despede todos os selecionadores nacionais

A Associação de Futebol do Gana (GFA na sigla em inglês) decidiu despedir todos os seus selecionadores nacionais, incluindo os treinadores das equipas seniores e juniores masculina e feminina, num total de nove técnicos, informou esta sexta-feira em comunicado.

A Associação de Futebol do Gana refere, no documento, que "dissolveu as equipas técnicas de todas as equipas nacionais com efeito imediato", agradecendo a "todos os treinadores e membros das respetivas equipas nacionais pelos seus contributos".

A GFA não revelou os motivos da sua decisão, embora a medida tenha sido tomada pouco depois do organismo ter anunciado que Prosper Harrison Addo era o novo secretário-geral.

Kwesi Appiah deixa assim de ser o selecionador da equipa sénior masculina, depois de ter sido eliminado da última edição da CAN, nos oitavos de final, pela Tunísia, no desempate por penáltis.