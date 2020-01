Danilo treina condicionado a dois dias do clássico com o Sporting

O capitão Danilo voltou esta sexta-feira a realizar treino integrado condicionado no FC Porto, que no domingo defronta o Sporting, em Alvalade, em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

O médio Danilo, a recuperar de uma inflamação no joelho direito, que o impede de trabalhar a 100 por cento, encontra-se remetido a "treino integrado condicionado" e, de acordo com o sítio dos 'dragões', "é o único que figura no boletim clínico".

A recuperação de Danilo, que regressou à titularidade na equipa do FC Porto na vitória frente ao Desportivo de Chaves (4-2), para a Taça da Liga, constitui a única dúvida do treinador Sérgio Conceição para o clássico de domingo com o Sporting.

O plantel portista volta a treinar pelas 10:30 de sábado, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. A partir das 12:15, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo em Alvalade em conferência de imprensa.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 26 pontos, recebe no domingo o FC Porto, segundo, com 35, a quatro do líder e campeão Benfica, em jogo referente à 15.ª jornada, agendado para as 17:30.