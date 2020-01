Na conferência de antevisão do jogo, o treinador do Vitória SC reconhece as qualidades do adversário, mas garante que os minhotos têm argumentos para vencer o jogo.

Os vitorianos não vencem o Benfica em casa para jogos do campeonato desde fevereiro de 2012. Ivo Vieira garante que se os minhotos conseguirem "tirar" a bola aos "encarnados", vão estar mais próximos da vitória.