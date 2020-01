O treino decorreu no estádio Johan Cruyff, nos arredores de Barcelona, um dia depois do Barcelona começar 2020 com um empate a dois golos com o Espanhol.

Após o treino, os jogadores do Barcelona visitaram hospitais e instituições de caridade para distribuir presentes e apoiar as crianças doentes.

O próximo jogo da equipa líder da liga espanhola vai ser na Arábia Saudita, a 9 de janeiro, na Supertaça de Espanha frente ao Atlético de Madrid.