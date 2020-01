Estátua de Ibrahimovic em Malmo volta a ser vandalizada

A estátua de Zlatan Ibrahimovic no exterior do estádio do Malmo voltou a ser vandalizada e, desta vez, a estrutura foi derrubada.

A estátua de 3,5 metros de bronze foi derrubada na zona dos tornozelos e quem o fez deixou ainda uma mensagem a dizer "levem-na". Em causa está o facto de o avançado sueco se ter tornado num dos donos do rival do Malmo, o Hammarby.

O município da cidade sueca já levou a estátua para a reparação.

Esta não é a primeira vez que a estrutura é vandalizada. Anteriormente, a estátua foi alvo de graffitis, queimada e o nariz cortado.