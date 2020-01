Inter volta a dividir liderança da Liga italiana de futebol com Juventus

O Inter de Milão manteve-se esta segunda-feira na liderança da primeira liga italiana de futebol, em igualdade pontual com a Juventus, depois de vencer no reduto do Nápoles, por 3-1, no encontro de encerramento da 18.ª jornada.

Um bis do ponta de lança belga Romelu Lukaku, aos 14 e 33 minutos, e o tento final do argentino Lautaro Martinez (62) deram a vitória à equipa de Antonio Conte, que ainda viu o polaco Milik (39) reduzir para os locais, com o internacional luso Mário Rui a titular, antes do intervalo.

Antes, a Juventus goleou na receção ao Cagliari (4-0), naquela que foi a terceira vitória seguida na prova, com o primeiro hat-trick do internacional português Cristiano Ronaldo (49, 67, de grande penalidade, e 82) na Serie A, apenas ao 46.º jogo, e um outro golo, pelo meio, do avançado argentino Gonzalo Higuaín (81).

Inter e Juve repartem a liderança, ambos com 45 pontos, mais seis que a terceira classificada Lazio.

A Roma, de Paulo Fonseca, é quarta, com 35, enquanto os napolitanos seguem em oitavo, com 24. Já o AC Milan registou um nulo (0-0) na receção à Sampdoria, num encontro que marcou a estreia do sueco Zlatan Ibrahimovic, que está de regresso aos rossoneri.

O avançado, de 38 anos, começou o jogo no banco de suplentes e foi lançado aos 55 minutos, um minuto antes de o português Rafael Leão também ser colocado em campo pelo técnico Stefano Pioli.

Com apenas 22 pontos em 18 rondas, o AC Milan ocupa um modesto 12.º lugar e está já a longínquos 12 pontos do quinto lugar, detido pela Atalanta, que, hoje, repetiu a dose que tinha aplicado aos milaneses na última ronda e goleou por 5-0 o Parma, que contou de início com o internacional português Bruno Alves.

O argentino Alejandro Gómez, aos 11 minutos, o suíço Remo Freuler, aos 34, e o alemão Robin Gosens, aos 43, construíram uma vantagem confortável para o conjunto de Bérgamo no primeiro tempo, cabendo ao esloveno Josip Ilicic fechar o marcador, com um bis, aos 60 e 71.

Em Bolonha, a Fiorentina somou a oitava partida seguida sem vencer na Serie A, ao empatar 1-1, na estreia do treinador Giuseppe Iachini à frente dos viola.

Marco Benassi adiantou a formação de Florença, aos 27 minutos, só que Riccardo Orsolini resgatou um ponto para o Bolonha, aos 90+4.

Um golo do médio argentino Rodrigo de Paul, aos 88 minutos, deu o triunfo à Udinese no terreno do Lecce, que somou o terceiro desaire consecutivo.