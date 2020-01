Luís Neto já treina integrado com a equipa do Sporting. De acordo com o clube de alvalade, o defesa central trabalha com os restantes jogadores, mas com algumas limitações.

O jogador de 31 anos sofreu uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado no jogo com o Moreirense, a 8 de dezembro.

Silas ainda não pode contar com o guarda-redes Renan Ribeiro, que faz ginásio e treino específico no relvado.

O Sporting desloca-se no próximo sábado ao Bonfim, onde vai defrontar o Vitória do Setúbal.