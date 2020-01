O movimento "Dar Futuro ao Sporting" vai entregar esta terça-feira, ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube, as assinaturas necessárias para a marcação de uma reunião extraordinária.

O objetivo do movimento é destituir os atuais órgãos sociais do clube de Alvalade.

A entrega dos documentos está marcada para as 15:00, em Alvalade, onde serão conhecidas as fundamentações que levaram o grupo de sócios a requerer a saída da atual direção do Sporting.