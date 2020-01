Pepe deverá falhar próximos jogos do FC Porto

O defesa central Pepe deverá falhar os dois próximos jogos dos dragões, depois da lesão que sofreu no jogo com o Sporting, no domingo passado.

O defesa foi obrigado a parar devido a uma contusão na perna esquerda.

O boletim clínico do clube não revela o tempo de paragem do internacional português, mas a lesão deverá colocar Pepe fora das opções para os jogos com o Moreirense e Varzim, este a contar para a Taça de Portugal.

O regresso do jogador luso-brasileiro só deverá acontecer a 17 de janeiro, contra o Sporting de Braga, no Estádio do Dragão.