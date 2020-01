Pogba diz que operação ao tornozelo "correu bem"

O futebolista francês do Manchester United Paul Pogba foi esta terça-feira operado ao tornozelo direito e garantiu que "tudo correu bem", sendo esperado que fique afastado dos relvados cerca de quatro semanas.

Numa mensagem publicada na rede social Instagram, o internacional francês garantiu que a operação correu bem e que agora é necessário manter uma "energia positiva".

O médio, de 26 anos, esteve afastado dos relvados desde 30 de setembro, regressando à competição apenas a 22 de dezembro. Pogba realizou depois dois jogos, com o Watford e o Newcastle, sempre como suplente utilizado, mas voltou a parar devido a nova lesão.

O treinador dos ingleses do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, afirmou que o médio deve ficar afastado dos relvados "três a quatro semanas", depois de uma nova lesão no tornozelo, explicando que se trata de um problema físico diferente do anterior.

Paul Pogba apenas alinhou em oito jogos esta época ao serviço do Manchester United.