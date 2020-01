Sissoko operado ao joelho é mais uma baixa para Mourinho

O futebolista francês Moussa Sissoko, do Tottenham, foi esta terça-feira operado ao ligamento colateral do joelho direito, lesão contraída durante a partida frente ao Southampton, na terça-feira, anunciou o clube de Londres.

Sissoko alinhou durante os 90 minutos desse jogo em Southampton, disputado na última terça-feira, referente à 21ª jornada da Liga inglesa, que terminou com a vitória da equipa da casa, por 1-0.

O clube inglês revelou, no seu sítio oficial, que a recuperação de Moussa Sissoko será acompanhada pela sua equipa médica, antes deste iniciar a reabilitação com vista ao regresso aos treinos no início de abril.

A lesão de Sissoko é mais uma preocupação para o treinador português José Mourinho, que se viu também privado do contributo do ponta de lança Harry Kane, devido a uma lesão muscular contraída no mesmo jogo frente ao Southampton.