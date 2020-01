Raul de Tomas deixa o Benfica e vai jogar no Espanyol de Barcelona. O avançado foi vendido por 22,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões do que o clube da Luz tinha pago pelo jogador no início da época. O Benfica lucra com a venda e ainda detém 20% do passe do jogador.

O jogador chegou ao Benfica no verão de 2019.