Boavista empresta Edu Machado ao Leixões até ao final da época

O Boavista anunciou hoje que o defesa direito Edu Machado, de 29 anos, "será cedido até ao final da presente época ao Leixões", clube da II Liga portuguesa de futebol.

Edu Machado chegou ao Boavista na temporada 2016/17, proveniente do Desportivo de Chaves, e disputou 55 jogos, mas apenas dois na presente temporada, sendo que não marcou qualquer golo pelo clube do Bessa.

Além do Desportivo de Chaves, clube em que fez a sua formação, o jogador passou pelo Feirense, Freamunde e Tondela.

O defesa é o segundo reforço do Leixões na reabertura do mercado de transferências, depois do médio Bruno Monteiro, recrutado ao Tondela, também da I Liga.

Edu Machado começou hoje a trabalhar com o plantel do Leixões, que está a preparar a visita de sábado (17h15) ao clube flaviense, em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

Após 15 jornadas, o clube de Matosinhos segue no sétimo lugar do campeonato secundário, com 23 pontos, a nove do Nacional, que segue no segundo lugar, o último de acesso à Liga principal.