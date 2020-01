Em ação no Dakar 2020

Começou no domingo o Rali Dakar 2020 todo-o-terreno, que nesta 42.ª edição rumou à Arábia Saudita. Marca a saída da América do Sul 11 anos depois de aquele continente ter acolhido a mais mediática prova de todo-o-terreno. Ao todo são 7856 quilómetros, mais de cinco mil deles ao cronómetro, com 70% em deserto.