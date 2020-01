Jesualdo recorda jogo entre o Benfica e o Santos

Jesualdo Ferreira partiu para o estrangeiro para mais um desafio como treinador, desta vez no Santos, clube do campeonado brasileiro com o qual assinou um contrato até ao final de 2020.

Depois da chegada ao Brasil, o técnico português visitou a instalações do clube e esteve à conversa com as antigos jogadores, onde recordaram momentos de um jogo entre o Santos e o Benfica, da Taça Intercontinental de1962.

facebook.com/santosfc

As risadas foram muitas, e ficou ainda registado no vídeo, partilhado pela página de YouTube do Santos, o desejo de o clube ganhar o campeonato.

Veja o vídeo.