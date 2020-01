PSG, Lille e Lyon nas meias-finais da Taça da Liga francesa

Paris Saint-Germain, Lille e Lyon eliminaram esta quarta-feira Saint-Étienne, Amiens e Brest, respetivamente, e juntaram-se ao Reims nas meias-finais da Taça da Liga francesa de futebol.

O avançado argentino Mauro Icardi foi a grande figura no Parque dos Príncipes, em Paris, ao apontar um 'hat-trick' (dois, 49 e 57 minutos), o primeiro ao serviço do PSG, com o brasileiro Neymar (39), um auto-golo de Moulin (44) e outro do francês Mbappé (67) a completarem a goleada por 6-1, num encontro dos quartos de final em que a equipa parisiense ficou a jogar com mais um elemento a partir do minuto 31, altura em que o central Fofana recebeu ordem de expulsão.

Aos 71 minutos, o francês Yohan Cabaye reduziu para o Saint-Étienne, na recarga a uma grande penalidade defendida por Sergio Rico. Com os portugueses José Fonte e Renato Sanches entre os titulares, - Xeka rendeu o antigo jogador do Bayern Munique aos 80 -, o Lille também ficou com a vida facilitada perante o Amiens, quando Zungu recebeu o segundo amarelo, aos 38 minutos.

O brasileiro Luiz Araujo, aos 50 minutos, e o nigeriano Victor Osimhen, aos 58, garantiram a vitória por 2-0 para os 'dogues'. Antes, o internacional português Anthony Lopes viu do banco de suplentes o Lyon receber e vencer o Brest, por 3-1, com tentos de Moussa Dembele (19), Houssem Aouar (55) e Jean Lucas (90+1). Samuel Grandsir (85) fez o golo de honra para os visitantes.