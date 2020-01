Benfica oficializa venda de Raul de Tomas para o Espanyol de Barcelona

O acordo celebrado entre o Benfica e o RCD Espanyol de Barcelona para a venda do avançado já foi comunicado à CMVM e confirmado pelo clube da luz que fica ainda com o direito de receber 20% da mais-valia obtida numa futura transferência.

Raul de Tomas chegou ao Benfica no início da época, proveniente do Real Madrid. Pelo Benfica fez 17 jogos e marcou três golos.

O avançado assinou um contrato até 2026 com o clube de Barcelona. Vai ser apresentado esta tarde no estádio do RCD Espanyol de Barcelona.